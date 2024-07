Unwetterserie: Österreich kämpft mit neuen Fluten

Person vom Hochwasser eingeschlossen

In Maria Lankowitz soll eine Person vom Hochwasser eingeschlossen gewesen sein und soll Verletzungen erlitten haben, so das Rote Kreuz. In einigen Bereichen in der Weststeiermark war der Strom ausgefallen. Gegen 20 Uhr hatte sich zudem eine kräftige Gewitterzelle von Westen her um Judenburg und Knittelfeld entladen. Dies führte zu Überschwemmungen im Raum Fohnsdorf sowie Spielberg. In der Gemeinde Spielberg kam es zu mehreren Murenabgängen, Überflutungen von Kellern und Unterführungen, ebenso in Kleinlobming.