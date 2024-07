Alko-Lenker landete nach Autounfall in der Lavant

Auf seinem Motorrad fuhr ein 17-jähriger Deutscher am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr auf der B65 Hochrindl Landesstraße in Richtung Sirnitz, als er in einer Linkskurve in Albeck plötzlich rechts von der Fahrbahn abkam: „Der 17-Jährige kam nach rechts von der Fahrbahn auf das Straßenbankett ab und kollidierte in weiterer Folge mit der Leitschiene“, schildert die Polizei.