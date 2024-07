Alkolenkerin landete nach Unfall auf dem Dach

Die Frau aus dem Bezirk Spittal an der Drau war gegen 2.15 Uhr gerade auf der Edlinger Straße in Spittal unterwegs, als ihr der Einfall kam, sich nach unten zu bücken. „Die Frau wollte etwas aufheben, dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug“, berichtet die Polizei. „Sie touchierte einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw, überschlug sich und kam am Dach zu liegen.“