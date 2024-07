Kühbauer: „Da sind wir immer noch weit entfernt!“

Transfers. Mit Nikolas Polster, Nico Wimmer, Boris Matic, Dejan Zukic und (wie „Krone“-Leser schon länger wissen) Angelo Gattermayer hat man fünf Neue geholt. Ass Boakye dockt bekanntlich bei St-Étienne an und bringt kolportierte drei Millionen Euro plus zwei Millionen an Boni ein. Zwei echte Stürmer (derzeit nur Sabitzer und Karamoko) werden noch kommen, wohl auch ein rechter Verteidiger (nur Matic).