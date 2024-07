Unverkäuflich! WAC will mit Angreifer verlängern

Unverkäuflich! Der WAC möchte mit einem Angreifer verlängern. Weiters hat im Trainingscamp ein Testpilot überzeugt, eine Verpflichtung steht im Raum. Am Freitag testen die Lavanttaler gegen einen slowakischen Erstligisten. Bei der Austria Klagenfurt stand am Donnerstag ein Teambuilding an. . .