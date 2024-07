„Die Arbeiter fehlen dann selbst dem Wirt ums Eck“

Das Paradoxe ist derzeit, dass der Mangel an Aufträgen den Arbeitskräftemangel sogar etwas entschärft hat. Dennoch sind tüchtige Hände in allen Branchen immer willkommen. In manchen Bereichen – zum Beispiel der Pflege – werden unverändert verzweifelt Mitarbeiter gesucht. Was mir wirklich Sorgen macht, ist das Thema Leistungsbereitschaft. Die Wirtschaftskammer Steiermark hat kürzlich eine Studie veröffentlicht, in der 87 Prozent der Befragten zustimmten, dass „Leistung die Basis unseres gesellschaftlichen Wohlstands“ ist. Ein Alarmsignal ist, dass bei den 18- bis 25-Jährigen nur knapp zwei Drittel dieser Aussage zustimmen. Bei der älteren Generation – 61 Jahre und älter – sind es mit 96 Prozent fast alle. Wir müssen also dringend für einen Imagewandel von Leistung sorgen.