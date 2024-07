Mit 116 km/h durch die Tempo 50-Zone gerast

Freitagabend um 20.39 Uhr hat die Polizei in der Feldkirchner Straße in Klagenfurt das Tempo mittels Laser gemessen. Ein 32-jähriger Lenker aus dem Bezirk dürfte sein Fahrtempo bereuen: Er fuhr in der 50 km/h-Zone, die außerhalb des Ortsgebietes liegt, mit 116 Sachen!