Rheinvorländer werden wegen Pegelstand gesperrt

Weil die Wasserführung des Alpenrheins am Samstag erhöht sein wird, sind in Vorarlberg die üblicherweise für alle zugänglichen Rheinvorländer – dabei handelt es sich um Überflutungsflächen des Alpenrheins – von Lustenau bis zur Rheinmündung gesperrt worden. Es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme, weil die Radwege im Bereich von Lustenau knapp am Fluss vorbeiführen, hieß es. In der Schweiz bleibt das Rheinvorland hingegen offen.