UEFA zieht vor EM-Finale positive Turnier-Bilanz

„Wir sind sehr, sehr zufrieden, wie das Turnier abgelaufen ist. Wir hatten hier in Deutschland so viele Fans aus ganz Europa, die friedlich hierhergekommen sind und hier gefeiert haben, ihre Mannschaft angefeuert haben“, sagte UEFA-Wettbewerbschef Martin Kallen. Von 51 Spielen steht nur noch das Endspiel am Sonntag in Berlin zwischen Spanien und England aus.