Nichts Neues in Teheran

Er sei ein „Reformer“, hieß es in den vergangenen Tagen und Wochen gemeinhin, der Herzchirurg Massud Peseschkian, der überraschend für das Amt des iranischen Präsidenten kandidiert und den Urnengang dann in einer Stichwahl gegen den ultrakonservativen Hardliner Said Dschalili tatsächlich für sich entschieden hat. Und zwar relativ deutlich mit 53,7 zu 46,3 Prozent.