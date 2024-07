Deutsche sind neidisch auf unser Olympia-Outfit

Nach der Nominierung fassten Diskus-Ass Lukas Weißhaidinger und Co. bei der bereits traditionellen Einkleidung im Vienna Marriott Hotel an der Ringstraße die offizielle Kollektion aus. „Österreich mit dem Olympia-Outfit, das wir gerne hätten“, schreibt das deutsche Medium BR24 in den sozialen Medien. „Wir sind ehrlich, wir sind ein wenig neidisch!“