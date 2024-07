„Boote im Flugzeug mitzunehmen, ist Lotterie“

Für den Kärntner ist bedeutend, dass er ein gleichwertiges Boot in Reserve hat. „Das ist vor allem auch wichtig, da so das Training nicht beeinträchtigt ist.“ Der Transport auf dem Dachträger oder per Anhänger statt per Flugzeug ist für den Olympia-Vierten von Tokio 2021 im Kajak-Einer selbstverständlich. „Man versucht, so wenig wie möglich zu fliegen mit solchen Booten, weil sie aus Carbon sind. Das reicht, wenn sie wo eingeklemmt werden oder wo runterfallen.“ Das sieht auch Kajak-Spezialistin Kuhnle so: „Die Boote im Flieger mitzunehmen, das ist Lotterie.“