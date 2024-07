Fendrich eckt an | Anti-Wladi-Song

Fendrich eckt an. Sein „I Am from Austria“, die gar nicht so heimliche Hymne der Österreicher, hatte gerade wieder Höchstkonjunktur: Bei Österreichs EURO-Fußballsiegen im Berliner Olympiastadion gegen Polen und die Niederlande wurde der Song inbrünstig von den Zehntausenden österreichischen Fans gesungen. Gar nicht auszudenken, wie laut ganz Österreich erst gesungen hätte, wenn unser Team bei der EURO noch weiter gekommen wäre. Aber Fendrich hat neben der 35 Jahre alten Hymne und vielen anderen Evergreens auch Neues auf Lager. Vor wenigen Tagen etwa überraschte er, wie heute „Adabei“ Norman Schenz in der „Krone“ berichtet, auf einer deutschen Bühne mit einem humorig-politkritischen Song, der heute als Single veröffentlicht wird. Ein Song, der viel Potenzial hat, ein Song, mit dem Fendrich aber auch aneckt. Eines ist dabei sicher: Die Russen werden ihn nicht zur heimlichen Hymne wählen…