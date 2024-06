Rangnick gerührt: „Wenn 30.000 plötzlich singen“

Ein weites Vordringen erscheint nicht nur aufgrund des Auftritts gegen „Oranje“ als durchaus möglich. Durch den Gruppensieg – den ersten bei einer Endrunde seit der WM 1978 – vermied Österreich jene Rasterhälfte, in der sich die Titelfavoriten Spanien, Deutschland, Portugal und Frankreich befinden. Auf diese vier Teams könnte man erst im Finale treffen. Zunächst geht es aber einmal am Dienstag in Leipzig gegen den Zweiten aus Pool F, also entweder die Türkei, Tschechien oder Georgien. „Egal, was jetzt kommt, alle sind gute Gegner. Wir müssen sowieso immer auf dem obersten Level performen“, sagte Rangnick.