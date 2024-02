Halleiner Bürgerliste greift Bürgermeister an

Spitzenkandidat Klaus Weickl fordert von Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ) eine „Garantie-Erklärung“. Was er damit meint? „Er soll garantieren, dass man mit keinen weiteren politischen Verstrickungen bei Bauvorhaben mehr rechnen kann“, betont Weickl. Er spielt damit auf zwei Vorfälle an, die der frühere Halleiner Amtsleiter und die ÖVP bei der Staatsanwaltschaft angezeigt haben. Demnach soll bei zwei Grundstücksgeschäften in der Oberhofgasse und am Dürrnberg – die „Krone“ berichtete mehrfach – nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sein. Mittendrin bei beiden Sachverhalten: SPÖ-Landtagsabgeordneter Roland Meisl, ein Parteikollege des Stadtchefs. „Es gilt die Unschuldsvermutung, aber diese Missstände gehören aufgezeigt. Es braucht jetzt einen echten Neubeginn“, poltert Weickl.