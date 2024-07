Finanzielle Not verbaut immer mehr Jungen Zukunft

Hohe Einsparungen notwendig

Sparen müssen alle drei Gruppen, allerdings nicht gleich viel. Die höchsten Sparmaßnahmen mussten alle drei Gruppen in und um die Freizeitplanung setzen. Bei den oberen 30 Prozent waren hiervon jedoch 50 Prozent weniger betroffen als in dem unteren Cluster. Hier mussten vier Fünftel der Personen drastische Sparmaßnahmen setzen. Besonders dramatisch: Rund ein Fünftel der 16- bis 29-Jährigen in Österreich musste sogar ihr Bankkonto überziehen und ist somit in die Schuldenfalle gerutscht. Weitere Einsparungen haben in den letzten 12 Monaten bei vielen auch beim Lebensmitteleinkauf, der Urlaubsplanung und dem Fortgehen gemacht werden müssen.