Stiller Kino-Horror ++ Wahre Killer-Komödie

Die aktuellen Film- und Serien-Highlights sind diese Woche richtig bunt. Zum einen gibts coole Interviews zum Sci-Fi-Horrorfilm „A Quiet Place: Tag Eins“: Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong‘o und Produzent John Krasinski geben uns Einblicke in die Dreharbeiten des Gruselfilms. Außerdem gehts es um die Frage, ob sichs für die neue Actionkomödie „A Killer Romance“ lohnt ins Kino zu gehen. Und wir feiern ein großes Comeback: Nach 30 Jahren kehrt Eddie Murphy in seine beliebte Reihe als Beverly Hills Cop zurück. Eine würdige Rückkehr oder hätte man sich den Film lieber sparen können? Die Antwort gibt’s bei Stream On! Zu sehen im Video oben.