„Das sagt alles!“ Van Dijk schießt gegen Schiri

In der Nachspielzeit sorgte der eingewechselte Ollie Watkins mit seinem Siegtreffer zum 2:1 für die „Three Lions“ für Ekstase in Dortmund. Bitter für die Niederlande und Van Dijk, der gegen Schiedsrichter Zwayer nachschob: „Die Tatsache, dass er direkt in die Kabine rennt, sagt alles!“