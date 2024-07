England-Experten über Elfer-Pfiff: „Eine Schande“

„Eine skandalöse Entscheidung. Dass so ein Elfmeter verhängt wird, egal wann, und schon gar nicht in einem so wichtigen Spiel“, sagte der ehemalige englische Nationalspieler Gary Neville zur strittigen Szene. „Er geht natürlich rein und versucht, den Schuss zu blocken. Das ist niemals ein Elfmeter.“ Auch Jamie Carragher schloss sich an. Bei X schrieb er: „Niemals ein Elfmeter.“