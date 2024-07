Harry Kane: Böse gefoult, eiskalt verwandelt

Unmittelbar, nachdem die Niederländer in der siebenten Spielminute durch Xavi Simons in Führung gegangen waren, waren es die „Three Lions“, die das Spiel an sich rissen. Und so dauerte es nicht lange, bis der Ball seinen Weg in den gegnerischen Strafraum fand, wo Starstürmer Kane zum Vollrissschuss ausholte. Denzel Dumfries stellte sich dem Bayern-Profi allerdings in den Weg, trat dem 30-Jährigen unsanft gegen das Schienbein.