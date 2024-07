LIVE ab 21 Uhr: Niederländer treffen auf England

Erfolg vor 36 Jahren als Omen für das diesjährige Turnier

Die Durststrecke für die beiden stolzen Fußball-Nationen hält unbestritten schon lange an. Die Niederländer warten seit 1988 auf einen großen Titel, England sogar seit 1966. Im Fall der Niederlande dient der Erfolg vor 36 Jahren als Omen für das diesjährige Turnier, fand doch auch damals in Deutschland die EM statt. Am Ende stemmte Ronald Koeman, heute Teamchef, den Henri-Delaunay-Pokal in die Höhe.