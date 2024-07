XL Rock und Pop Chorkonzert im KUZ Eisenstadt

Geballte Rock & Pop Power

Dem gehen vier Tage intensiver Probenarbeit voraus, die nun in einem Line Up gipfelt, das sich sehen und natürlich vor allem hören lassen kann: Hits von Pink, Taylor Swift, Coldplay, One Republic, Dua Lipa, Simple Plan u.a. stehen auf dem Programm. „Das ergibt geballte Rock- und Pop Power vom Feinsten in sechs- bis achtstimmigem Chor-Sound“, freut sich Maestro Jonny Pinter auf das Konzerterlebnis im Kulturzentrum. Als Gesangssolisten sorgen Isa Gaber und der Sohn von Jonny Pinter, Johannes aka Aron Pinter, der als Musiker in Berlin lebt, für weitere Glanzlichter on Stage. Den musikalischen Klangteppich legen Gerald Gradwohl, Bernhard Macheiner, Florentin Pinter und Wolfgang Wograndl. Mit dabei sind auch zwei junge Streicherinnen: Aleksandra Aleksiuk und Evelina Podolianchuk. Infos und Tickets gibt’s unter …02682/719-1000.