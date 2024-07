Breitere Saalach nimmt Wassermassen auf

Weitere Fakten zum Hochwasserschutz in Salzburg

Insgesamt wurden in Salzburg seit dem Jahr 2000 bereits 75 Kilometer Flusslänge durch Gewässeraufweitungen ökologisch aufgewertet. Außerdem konnten mehr als 300 Hektar Grund erworben und in Flusslandschaften umgewandelt werden. Seit 2013 wurden in Salzburg rund 120 Millionen Euro in den vorbeugenden Hochwasserschutz investiert. Landesrat Sepp Schwaiger (ÖVP): „Wir konnten rund 3100 Objekte und 16.500 Bewohner schützen.“ Dadurch wurde ein Schaden von geschätzten 200 Millionen Euro verhindert.