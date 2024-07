Besserer Schutz vor Hochwasser in Neumarkt

Der Neumarkter Bürgermeister David Egger spricht von einem Jahrhundertprojekt: dem Hochwasserschutz in der Wallerseegemeinde. Die Schwaighoferwehr sei schon unterspült und somit im desaströsen Zustand. Die Anlage alleine in Stand zu setzen kommt aber nicht in Frage. „Der Bund hat uns schon mitgeteilt: Alles oder gar nichts“, sagt Egger. Neben der Wehranlage soll eine große Mauer entstehen und zwei Retentionsbecken kommen. Nach ersten Schätzungen wird das rund 15 Millionen Euro kosten. Ein Großteil davon sollen von Bund und Land getragen werden. Etwa 20 Prozent werden für Neumarkt fällig werden.