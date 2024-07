Was Schallenberg zu „geheimer Annäherung“ sagt

Ein kleiner Brief mit großer Wirkung. Ein Schreiben heimischer Diplomaten an die NATO löste im Mai bekanntlich Debatten aus. SPÖ-Chef Andreas Babler ortete gar einen „NATO-Beitritt durch die Hintertür“. Seine Partei wollte es daher genauer wissen und stellte eine parlamentarische Anfrage an ÖVP-Außenminister Alexander Schallenberg. Der „Krone“ liegen nun die Antworten vor.