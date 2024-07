„Lieber Freund“ Putin | Edtstadlers Verbot

„Lieber Freund“ Putin. Es passiert nicht alle Tage, dass der Regierungschef des (neuerdings) bevölkerungsreichsten Landes der Erde in das kleine Österreich kommt. Umso größer die Aufmerksamkeit, wenn so wie gestern Abend Narendra Modi, der indische Ministerpräsident, zu einem Staatsbesuch in Wien eintrifft. Das allein ist schon bemerkenswert. Noch bemerkenswerter allerdings ist die Reiseroute des gerade erst wiedergewählten Inders: Vor dem Treffen mit Bundeskanzler Karl Nehammer und Bundespräsident Alexander Van der Bellen machte Modi dem russischen Kriegszaren Wladimir Putin seine Aufwartung. Und am bemerkenswertesten: Am Tag nach der Bombardierung eines Kinderkrankenhauses durch die russischen Kriegstruppen umarmte der indische Premier den Kremlchef innig und erklärte ihn zu einem „lieben Freund“. Man wird sehen, wie herzlich Modi mit den österreichischen Staatsspitzen umgeht – und diese mit ihm.