Auf uns rollt Flut an Frankenstein-Patenten zu

„Neue Gentechnik“ hebelt Schutz konventioneller Pflanzen aus

In der Tat haben jüngste Recherchen von Umweltschützern jetzt gezeigt, wie die sogenannte „Neue Gentechnik“ missbraucht wird, um den bisher geltenden strengen Schutz konventionell gezüchteter Pflanzen vor Patenten auszuhebeln. Die Vorgangsweise: In vielen Fällen werden Merkmale, die in bereits existierender Lebensmittel-Flora vorkommen, mit der „Genschere CRISPR/Cas“ nachgebaut, sozusagen „neu kreiert“, um so den Eindruck einer Erfindung zu erwecken. Werden diese nach entsprechendem Patent erteilt, erstrecken sie sich dann sehr oft auch auf konventionell gezüchtete Pflanzen.