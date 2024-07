„Sieg des Volkes“: EM-Kicker feiern Wahlergebnis

Le Pen wurde ausgebremst

Das linke Oppositionsbündnis „Neue Volksfront“ (NFP) gewann überraschend die französische Parlamentswahl am Sonntag. Das vom Linkspopulisten Jean-Luc Mélenchon angeführte Bündnis stellt 182 der 589 Mandate in der Nationalversammlung. Die nach der ersten Wahlrunde favorisierten Rechtspopulisten von Marine Le Pen landeten mit 143 Mandaten nur an dritter Stelle hinter dem Präsidentenbündnis Ensemble mit 168 Sitzen.