Le Pen knöpft sich Frankreich-Star Mbappe vor

Warnung vor rechts

Vor dem EM-Auftaktspiel der Franzosen gegen Österreich vor rund drei Wochen hatte Mbappe betont: „Das ist ein wichtiger Moment in der Geschichte unseres Landes. Ich hoffe, dass wir die richtige Wahl treffen, und dass wir auch am 7. Juli noch stolz sind, dieses Trikot zu tragen. Man muss die Dinge trennen. Die EM ist wichtig für uns, aber wir sind nicht abgekapselt davon, was im Moment in unserem Land passiert.“