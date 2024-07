Arnautovic emotional: „Diese Reise endet hier“

„Erinnerungen werden für immer bleiben“

Lobende Worte gibt’s auch für Ralf Rangnick und Co.: „Ein riesiges Dankeschön an das Trainerteam, das immer an uns geglaubt und uns motiviert hat, über uns hinauszuwachsen. Ihr habt uns gezeigt, dass nichts unmöglich ist, wenn wir als Team zusammenhalten.“ Seine Mitspieler seien zu „Brüdern“ geworden: „Wir haben gemeinsam gekämpft, gelitten und gejubelt. Diese Erinnerungen werden für immer in unseren Herzen bleiben.“