„Bin so stolz“: Arnautovic-Posting für Tochter

Muss Ausscheiden noch verarbeiten

Schöne Worte des ÖFB-Stürmers, der nach dem bitteren Aus gegen die Türkei, wie das gesamte Team mit seinen Emotionen zu kämpfen hatte. Der 45-Jährige gab einen kurzen Einblick in die Momente nach dem Ausscheiden: In der Kabine sei es sehr still gewesen, nur der Trainer habe ein paar Worte gesagt, darunter „Kopf hoch!“