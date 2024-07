Arnautovic: „Kann sein, dass es das war!“

„Ein Wahnsinn ist, dass wir so rausgehen!“

Im „Servus“-Interview meinte der schwer getroffen wirkende und um Fassung ringende Arnautovic, dass es „ein Wahnsinn ist, dass wir so rausgehen aus dem Spiel“. In der Kabine sei es sehr still gewesen, nur der Trainer habe ein paar Worte gesagt, darunter „Kopf hoch!“