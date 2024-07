Der legendäre Caesar Salad ist 100 Jahre alt

Ansturm hungriger US-Bürger

Als sein Schöpfer gilt der italienische Koch und Restaurantbesitzer Cesare Cardini. Er bewirtete in Tijuana am 4. Juli 1924 US-Bürger, die den Unabhängigkeitstag mit Alkohol begehen wollten – der während der Prohibition in den USA nicht erhältlich war – und deshalb über die Grenze nach Mexiko kamen. Um dem enormen Gästeansturm gerecht zu werden, warf Cardini der Legende zufolge schließlich alles, was er in der Küche noch vorrätig hatte, in eine große Holzschüssel – und schon hatte er den Salat.