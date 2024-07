Starke Bregenzer unterliegen Altach knapp mit 1:2

Altach-Neuzugang Oliver Strunz brachte den Bundesligisten früh in Führung. Der sich dann aber mit den aggressiven Landeshauptstädtern sehr schwertat. Denn die Mannschaft von Regi van Acker zeigte keinen Respekt vor dem höherklassigen Lokalrivalen, auch kaum Anzeichen von Vorbereitungsmüdigkeit. Das 1:1 durch einen schönen Lupfer von Anteo Fetahu nach 33 Minuten Stunde war die logische Konsequenz. „Wir machen Fortschritte, es war ein gutes Spiel von uns. Obwohl meine Spieler sicher nicht ganz frisch waren, haben sie alle 90 Minuten lang Gas gegeben“, meinte SW-Coach Van Acker, „aber das zweite Tor darf einfach nicht passieren. In der Liga müssen wir so einen Punkt auch retten können.“