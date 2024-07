Rührend! Emotionale Botschaft an Kroos nach EM-Aus

„Nach deinem Abschied in Madrid war ich emotional nicht in der Lage, irgendetwas zu deinem Abschied zu sagen. Heute bin ich erst recht nicht in der Lage, aber ich lass dich nicht einfach so still gehen“, lautet Jessicas Botschaft an ihren Toni. „Wir haben viele Monate fast täglich diskutiert, wann der richtige Zeitpunkt ist aufzuhören. Aufzuhören mit unserem Lebensmittelpunkt - Fußball. Es gibt nicht den richtigen Zeitpunkt dafür. Nur jeder kann für sich selbst den richtigen Zeitpunkt finden und wählen. Und das hast du. So wie du eigentlich fast immer die richtigen Entscheidungen im Fußball triffst.“