„Elfer-Beschiss!“ Deutsche schimpfen nach EURO-Aus

„Die EM ist für uns vorbei. Thank you, Mr. Taylor“, schreibt die „Bild“-Zeitung. In der 106. Minute hatte Deutschlands Jamal Musiala Spaniens Marc Cucurella im Strafraum am Unterarm getroffen. Die Pfeife von Anthony Taylor blieb stumm, auch der VAR schritt nicht ein. Eine Szene, die für jede Menge Aufregung sorgt.