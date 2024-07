„EURO-Skandal! Was für ein Hohn für die Deutschen“

SCHWEIZ:

„Blick“: „Drama-Aus! Deutschland im Tal der Tränen. Von der Ekstase ins tiefe Loch: Ein Last-Minute-Tor in der Verlängerung schickt Gastgeber Deutschland in die Ferien. Spanien steht im EM-Halbfinale. Ist das bitter. Aus ‘völlig losgelöst‘ wird ‘völlig ausgeträumt‘. Die Deutschen scheitern bei ihrer Heim-EM im Viertelfinale auf dramatische Art und Weise an Spanien. Aus der Traum vom Gastgeber-Titel.“

„Neue Zürcher Zeitung“: „Spätes Aus in einem großen Match: In der 119. Minute muss sich Gastgeber Deutschland Spanien geschlagen geben. Das Viertelfinale war hart umkämpft, der Match war so intensiv, dass er das Publikum fast überforderte. Die unterlegenen Deutschen haben sich nichts vorzuwerfen“

„Berner Zeitung“: „Erst völlig losgelöst – sind die Deutschen auf einmal völlig aufgelöst. Sie bibbern, sie stürmen an und retten sich in die Verlängerung. Doch dann endet das Turnier für die Deutschen im Viertelfinale gegen Spanien dramatisch.“