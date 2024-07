Deutscher Ansturm auf Plätze an Tirols Med-Uni

Das Bild eindrucksvoll: Tisch an Tisch sitzen aufgeregte junge Menschen in riesigen Messehallen und warten auf den Startschuss. Dann geht es los. Zum 19. Mal fand am Freitag der Aufnahmetest für das Medizin-Studium an allen Uni-Standorten (Wien, Graz, Linz, Innsbruck) statt. In Innsbruck kamen schließlich 2350 der 3200 Bewerber. Sie rittern um 380 Plätze für Humanmedizin und 40 Plätze für Zahnmedizin.