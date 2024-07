Causa Fußach: Zeugen belasten Ex-Finanzschef

Im Prozess um den Fußacher Finanzskandal sind am Donnerstag zahlreiche Zeugen einvernommen worden. Darunter die Ehefrau des angeklagten Ex-Finanzleiters. Sie bestätigte weitestgehend die Aussagen ihres Mannes, wonach dieser sieben Tage die Woche gearbeitet habe. Ihm wird u. a. vorgeworfen, unrechtmäßig über 3000 Überstunden verrechnet zu haben. Bei der Befragung durch Richterin Verena Wackerle sorgte die Gattin in ihren Angaben dennoch für einige Widersprüche. So sagte sie: „Mein Mann hat nach der Arbeit gerne in einem Lokal am See gesessen, um runterzukommen.“