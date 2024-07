Was in der ORF-App besser wurde – und was nicht

Die Streaming-App des ORF dürfte zu den meistgenutzten Handy-Apps im Land zählen, emanzipiert sie uns doch von den Ausstrahlungszeiten des linearen Fernsehens. Die Nachrichten nachträglich am PC anschauen oder auf das TV-Gerät streamen, dem Fußballspiel (wenn die Rechte angekauft wurden, was trotz Haushaltsabgabe nicht mehr selbstverständlich ist) am Handy beiwohnen – Streaming ist eine feine Sache. Wenn es so funktioniert wie vorgesehen – und nicht so wie beim ORF. Eine Leidensgeschichte.