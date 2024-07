Großbritannien: Labour klar voran, Sunak stürzt ab

Nach der Wahl dürfte es schnell gehen

Die Wahltagsbefragung basiert auf den Daten von Wählern in rund 130 Wahllokalen in England, Schottland und Wales. Bei den letzten fünf Parlamentswahlen lag die Genauigkeit der Exit Polls zwischen 1,5 und 7,5 Sitzen. Die 650 Wahlkreise werden noch bis Freitagfrüh ausgezählt, dann steht das endgültige Ergebnis fest. König Charles III. beauftragt den neuen Premierminister am Freitag offiziell mit der Regierungsbildung.