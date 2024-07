Durch Video entlarvt: „Opfer“ täuschte Raub vor

Gegenüber der Polizei hatte der 77-Jährige angegeben, dass er am 8. Juni gegen 16 Uhr bei der Fahrt mit der Stubaitalbahn in Richtung Mutters Opfer eines Raubes geworden sei. Zwei Männer und eine Frau hätten ihn bedrängt und ihm seine Geldtasche entrissen. Weiters gab er an, dass das Trio versucht habe, seine Halskette vom Hals zu reißen.