Rangnick kämpferisch: „Da wollen wir auch bleiben“

16 statt bisher 13 Startplätze hat Europa bei dem aufgestockten Riesen-Turnier in Nordamerika zur Verfügung. Vier der Tickets werden erst im März 2026 vergeben. Die zwölf Gruppenzweiten und die besten vier Teams der Nations League, die in der regulären Quali nicht in den Top zwei landen, spielen in vier Pfaden in K.o.-Spielen mit Halbfinale und Finale darum. Sollte es mit dem Direktticket nicht klappen, sollte Österreich zumindest in dieser Restplatzbörse kurz vor WM-Start vertreten sein. Rangnicks Vertrag läuft so lange, wie zumindest eine theoretische WM-Chance besteht – und verlängert sich im Erfolgsfall bis zur Endrunde.