„Gute Chancen“: Rangnick gibt nun neues Ziel aus

Nur kurze Ansprache

Er habe in der Kabine eine kurze Ansprache gehalten, erzählte der 66-Jährige. „Nach so einem Spiel hilft es nicht zu sagen, Kopf hoch und es geht weiter. Da ist es besser, man redet erstmal weniger.“ Bevor sich die Spieler endgültig in den Urlaub verabschieden, ist am Mittwoch in Berlin aber noch eine ausführlichere Abschlussbesprechung geplant.