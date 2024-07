ER soll künftig für Tore beim SK Rapid sorgen!

Mehrfach in Nationalmannschaft Kroatiens einberufen

Mehrfach wurde Beljo bereits in die Nationalmannschaft von Kroatien einberufen, erstmals stand er im Kader für das Nations-League-Finalturnier im Juni 2023. Zum Einsatz kam er dann allerdings erst in der abgelaufenen EM-Qualifikation, als er im Oktober 2023 gegen die Türkei und gegen Wales zehn bzw. 45 Minuten mitwirken durfte. Treffer gelang ihm dabei allerdings keiner.