Geldregen dank Mayulu! Kommt nun Haaland-Cousin?

Vielleicht war’s gerade diese Ausbeute, die Fally Mayulu so begehrt machte – denn nun ist es durch: Der 21-jährige Stürmer wechselt zu Bristol City in die zweite englische Liga, bringt Rapid rund 3,5 Millionen Euro – damit fällt der Franzose in Hütteldorf bei den Ablöse-Summen in die Top-10 aller verkauften Spieler. Dabei war der Bruder von PSG-Stürmer Senny erst letzten Sommer ablösefrei von BW Linz gekommen, sollte bei Grün-Weiß kontinuierlich herangeführt werden. Doch trotz seiner Torquote wirkte Fally teilweise (noch immer) wie ein Fremdkörper.