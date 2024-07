Fix! Rapids Fally Mayulu wechselt nach England

Rapids Sportchef Markus Katzer zum Wechsel: „Ich war von Fally hundertprozentig überzeugt, auch wenn ich dachte, dass er mindestens eine Saison Adaptierungszeit bei uns brauchen würde. Er brachte es in der letzten Saison auf eine gute Scorerpunkteausbeute, hat aber noch sehr viel Potential, sich weiter zu verbessern. Das Angebot aus der auch wirtschaftlich sehr attraktiven zweithöchsten englischen Spielklasse wollte er unbedingt annehmen. Auch für uns sind die ausverhandelten Ablösemodalitäten nun so gestaltet, dass wir Fally keine Steine mehr in den Weg legen wollten.“