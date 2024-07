Bekämpfung der Armut hat oberste Priorität

Die frühen Wurzeln von Armut äußern sich durch Armut in der Familie, häusliche Gewalt, (emotionale) Vernachlässigung, Suchterkrankungen in der Familie, brüchige Kindheit sowie Bildungsabbrüche – das wurde gleich zu Beginn des 15. Sozialen Dialoges, der am Mittwoch in der Kärntner Arbeiterkammer stattfand, klargestellt. Ebenfalls geht bei Untersuchungen von Experten hervor, dass Jobverlust, längere Arbeitslosigkeit und der Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt zum Teufelskreis der Armut zählen.