Der letzte Akt vor der politischen Sommerpause

375 Lehrer sind frühzeitig in Pension gegangen

Weitere Themen in der Fragestunde: die Verordnung von 30er-Beschränkungen im Umfeld von Schulen, Spitälern oder Senioreneinrichtungen sowie die Bewältigung des Lehrermangels. Immerhin seien im Vorjahr 375 Lehrer frühzeitig in Pension gegangen, so SPÖ-Abgeordnete Doris Margreiter, die von Bildungsreferentin und LH-Vize Christine Haberlander (ÖVP) Antworten hören will.