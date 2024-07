Rot und Weiß | Zum Weinen

Rot und Weiß. Schon am Wiener Flughafen gestern Mittag am Gate für den Flug nach Leipzig: Nicht nur die allermeisten Passagiere in österreichischen Fußball-Dressen, sondern sogar das AUA-Personal. In der Maschine Richtung Sachsen im deutschen Osten wird laut gesungen: „I Am from Austria“, unsere halboffizielle Hymne. Am Nachmittag vor dem EURO-Achtelfinalspiel unseres Teams gegen die Türkei sieht man in der Innenstadt von Leipzig kaum einen Menschen, der nicht in Rot und Weiß gekleidet ist – wobei das freilich nicht allein an den vielen Österreich-Fans liegt, die sich vor allem am altstädtischen Markt treffen, vor der Nikolaikirche, einem Zentrum der Erhebung der DDR-Bürger von 1989. Sondern vor allem an den vielen türkischen Fans, die hierher gekommen sind, um am Abend ihre Mannschaft anzufeuern. Was die schiere Menge betrifft – da führt die Türkei. Doch nicht nur das…